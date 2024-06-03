هزة أرضية بقوة 5.9 درجات.. ضربت هذه المنطقة!

ذكرت وكالة الأرصاد الجويّة ​اليابان​يّة، أنّ ​هزة أرضية​ بقوّة 5,9 درجات على مقياس ريختر ضربت شبه جزيرة نوتو بمقاطعة إيشيكاوا وسط اليابان، الّتي سبق أن تضرّرت بشدّة من زلزال في الأوّل من كانون الثّاني الماضي، أسفر عن مقتل أكثر من 230 شخصًا. وأشارت إلى أنّ "الهزّة أعقبتها بعد نحو 10 دقائق، هزّة ثانية أصغر بقوّة 4,8 درجات في المنطقة نفسها".

