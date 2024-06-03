بلينكن يؤكد إيجابيات مقترح وقف إطلاق النار

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إيجابيات مقترح وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل، في حين تضاربت التصريحات حول موقف تل أبيب من المقترح.

فقد قالت وزارة الخارجية الأميركية في وقت مبكر اليوم، إن "بلينكن أجرى اتصالين منفصلين مع وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير في مجلس الحرب بيني غانتس بشأن مقترح اتفاق وقف إطلاق النار الذي كشف عنه الرئيس جو بايدن الجمعة الماضية".



وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الخارجية أخبر غالانت أن الاتفاق يتضمن مزيدا من التكامل لإسرائيل في المنطقة ويعزز مصالحها الأمنية على المدى الطويل.



وفي اتصال منفصل، استعرض بلينكن مع غانتس الفوائد الأمنية لإسرائيل إذا وافقت على المقترح الذي هو بالأساس إسرائيلي.



وذكرت الخارجية الأميركية أن "بلينكن شدد لعضو مجلس الحرب الإسرائيلي على أن حركة حماس يجب أن تقبل المقترح دون تأخير".



وكان منسق الشؤون الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي عبر أمس عن أمل واشنطن في موافقة حماس على المقترح وبدء تنفيذ المرحلة الأولى منه.