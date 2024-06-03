خامنئي: عملية طوفان الاقصى أفشلت محاولات التطبيع

اشار المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، الى ان "المنطقة كانت بحاجة لهجوم 7 تشرين الاول، وعملية طوفان الأقصى جاءت في اللحظة المناسبة للمنطقة"، معتبرا أن "عملية طوفان الأقصى جاءت في اللحظة المناسبة وكانت هناك خطة لتغيير المعادلات في المنطقة، كما انها جاءت في مرحلة حساسة أفشل محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة".