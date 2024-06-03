أردوغان عن نتنياهو: "يجر العالم كله إلى كارثة"!

أكّد الرّئيس التّركي ​رجب طيب أردوغان​، أنّه "يجب وقف هذا الهمجي المتعطّش للدّماء المدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​، الّذي يجرّ منطقتنا والعالم كلّه إلى كارثة"، مشيرًا إلى أنّ "​تركيا​ تعارض في كلّ المنابر، القمع والمجازر والظّلم المستمرّ منذ 76 عامًا، وتقف إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ بكلّ إمكاناتها".

ولفت، في خطاب ألقاه خلال مشاركته في اجتماع تشاوري لحزب العدالة والتنمية (الحاكم) في العاصمة أنقرة، إلى أنّ "المجزرة الّتي ارتكبتها إسرائيل في مخيم النازحين بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تذكّر من جديد بأنّ سياسة الاحتلال والاضطهاد والتّدمير لم تبدأ الآن، عندما يتمّ استعراض تاريخ المجازر والإبادات الجماعيّة للصّهيونيّة".



وشّدد أردوغان على أنّ "تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكلّ السّبل، ولن يغيّر موقفها أيّ ضغط أو تهديد"، واصفًا ما تقوم به حركة "حماس" والفلسطينيّون بأنّه "نضال بطولي، فهُم لا يدافعون به عن أرضهم فحسب، بل عن الأناضول، مقابل وَهْم الأرض الموعودة". وركّز على أنّ "إخواننا الفلسطينيّين يدافعون عن القيم الإنسانيّة في غزة، وتصريحات المسؤولين الإسرائيليّين تؤكّد ذلك".



من جهة ثانية، أعلن أنّه "لا يمكن لتركيا أن تنعم بالسّلام وتشعر بالأمان، ما لم تجفّف المستنقعات الّتي تنتج الإرهاب في شمال العراق وسوريا".