غالانت لبلينكن: لا بد من إنهاء حكم حماس

وأضاف بيان وزارة الحرب الإسرائيلية أن غالانت ناقش، في الاتصال الهاتفي مع بلينكن، "قضية تحديد البديل الفلسطيني المحتمل لسلطة حماس وتمكينه".وكان بلينكن ناقش هاتفيا، مع وزيرَين "إسرائيليَّين"، في مقترح وقف إطلاق النار في غزّة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه، وفق ما أفادت وزارة الخارجيّة الأميركيّة.وتحدّث بلينكن مع كلّ من الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس ووزير الحرب يوآف غالانت، بحسب ما قالت الخارجيّة الأميركيّة في بيانَين منفصلين.وفي كلا الاتّصالين، "أشاد" بلينكن بـ "إسرائيل" لتقديمها هذا "المقترح الذي أكّد أنّ مسؤوليّة الموافقة عليه تقع الآن على عاتق حركة حماس".وكان غالانت قال، الأحد "لن نقبل حكم حماس لقطاع غزة في أي عملية لإنهاء الحرب".وأضاف: "سنقوم بعزل المناطق وإزالة أعضاء حماس وجلب قوات أخرى من شأنها تمكين تشكيل حكومة أخرى".