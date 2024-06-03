خامنئي: لم يعد لـ "إسرائيل" أي طريق للنجاة

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي إن عملية "طوفان الأقصى" كانت ضرورية للمنطقة وجاءت في توقيت حساس، مؤكدا أنها أفشلت مشروعا أميركيا غربيا لتغيير المعادلات بالمنطقة.

وأشار خامنئي إلى أن الفلسطينيين من خلال عملية "طوفان الأقصى" نجحوا في حصار حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أنه "لم يعد للكيان الصهيوني أي طريق للنجاة".

كما أضاف أن قضية فلسطين أصبحت الموضوع الأول في العالم، مشيرا إلى أن عملية "طوفان الأقصى" كانت ضرورية للمنطقة، إذ "أفشلت محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني وسيطرته على المنطقة".

واعتبر خامنئي أن "الهجوم الغاشم للنظام الصهيوني" على غزة بمثابة رد فعل عصبي على إفشال مخططاته للمنطقة، مؤكدا أن "طوفان الأقصى" كانت معجزة وضعت "إسرائيل" على مسار سينتهي بزوالها.