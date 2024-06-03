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عربي و دولي

نتنياهو يناقش الصفقة مع بن غفير.. وسموتريتش يبحث بقاءه في الحكومة

2024-06-03 | 06:44
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نتنياهو يناقش الصفقة مع بن غفير.. وسموتريتش يبحث بقاءه في الحكومة
نتنياهو يناقش الصفقة مع بن غفير.. وسموتريتش يبحث بقاءه في الحكومة

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى ديوانه لإطلاعه على تفاصيل الصفقة المقترحة لإعادة "المختطفين"، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وكانت "القناة السابعة الاسرائيلية" نقلت عن بن غفير تهديده مرة أخرى بأنه إذا استمر نتنياهو في مسار إبرام الصفقة فإنه سيقوم بحل الحكومة.
وأضاف بن غفير أن الصفقة التي نُشرت تفاصيلها تعني التخلي عن تدمير حماس والتخلي عن استمرار الحرب واصفا إياها بالصفقة غير المسؤولة.
بدورها، قالت "القناة السابعة الإسرائيلية" إن وزير المالية بتسلئيل سموتريش التقى بحاخامات حزب الصهيونية الدينية الذي يتزعمه، وأن اللقاء ناقش استمرار عضوية الحزب في حكومة الطوارئ إذا تم التوصل إلى صفقة تبادل وفق الصيغة الحالية.
وذكرت القناة أن سموتريش أوضح خلال اللقاء أنه لا ينوي السماح بإبرام صفقة خطيرة، وأنه يواصل إجراء مشاورات بخصوص السيناريوهات المحتملة.
وفي غضون ذلك، عقد مجلس الحرب الإسرائيلي إجتماعاً لبحث صفقة التبادل، وسط تضارب في الأنباء عن الموقف الإسرائيلي من المقترح المطروح على الطاولة لإبرام صفقة التبادل بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تفاصيله.
فبينما قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن فريق التفاوض حجب تفاصيل المقترح عن المجلس الوزاري خشية تسريب مضامينه، نقلت شبكة "سي بي إس" الأميركية عن مسؤول "إسرائيلي" قوله إن نتنياهو ومجلس الحرب وافقا على المقترح، لكنهما ينتظران رد حماس.

نتنياهو يناقش الصفقة مع بن غفير.. وسموتريتش يبحث بقاءه في الحكومة

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إيتمار بن غفير

جو بايدن

بتسلئيل سموتريش

قطاع غزة

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Aljadeed
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