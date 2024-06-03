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عربي و دولي

نتنياهو: ما عرضه بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقاً

2024-06-03 | 08:09
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نتنياهو: ما عرضه بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقاً
نتنياهو: ما عرضه بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقاً


نقلت وسائل إعلام "إسرائيلية" عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله إن "ما عرضه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن مقترح الصفقة لم يكن دقيقا"، رافضا الموافقة على وقف الحرب على قطاع غزة "قبل تحقيق أهدافها".

وقال نتنياهو وفق ما نقلت عنه "هيئة البث الإسرائيلية" إنه لن "يستعرض تفاصيل الصفقة لكن ما عرضه بايدن ليس دقيقا وهناك تفاصيل لم تكشف".
وأضاف أنه "يمكننا وقف القتال 42 يوما لإعادة الرهائن لكننا لن نتخلى عن النصر المطلق".
ومثل ذلك نقلته عنه صحيفة "إسرائيل هيوم"، حيث قال إن "إسرائيل يمكنها وقف القتال لإعادة المختطفين لكن لا يمكنه وقف الحرب".
كما نقلت عنه "القناة 12" قوله إن "بايدن قدم جزءا فقط من الخطوط العريضة للصفقة ولن نوقف الحرب دون تحقيق أهدافها"، مضيفا أنه "لم يتم بعد تحديد عدد المختطفين الذين سيطلق سراحهم في المرحلة الأولى من الصفقة".
ومساء الجمعة الماضي، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن تفاصيل مقترح "إسرائيلي" من 3 مراحل، يشمل وقفا لإطلاق النار وتبادل الأسرى وإعادة إعمار غزة.
وفي السياق، أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجلس الحرب بحث إمكانية إرسال الوفد المفاوض إلى القاهرة، لمواصلة الاتصالات مع الوسطاء.
نتنياهو: ما عرضه بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقاً

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

جو بايدن

مقترح الصفقة

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