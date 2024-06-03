الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
30
o
البقاع
26
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
15:28
ضبط 18 طناً من مخدر "الشيرا" في الدار البيضاء
14:06
سر الأسرار.. هكذا يمطرنا "غوغل" بالأخبار
10:57
جراحة تجميل "معجزة"... ما حقيقتها؟
07:07
غضب وإغماءات وسط طلاب في سوريا بسبب "الرياضيات".. ما القصة؟
06:03
شاهد - سلسلة غارات على مرتفعات جبل الريحان ومدخل ميدون
عربي و دولي
وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري: اتخذنا خطوات جادة من أجل تعاون شامل مع السعودية
2024-06-03 | 11:32
A-
A+
وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري: اتخذنا خطوات جادة من أجل تعاون شامل مع السعودية
مقالات ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري كني يصل والوفد المرافق الى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
وزير الخارجية الإيرانية بالإنابة علي باقري كني يصل الى السرايا الحكومية للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي
وزير الخارجية الايراني بالوكالة علي باقري كني يبدأ جولته في بيروت بزيارة نظيره بوحبيب
وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري: اتخذنا خطوات جادة من أجل تعاون شامل مع السعودية
عربي و دولي
الخارجية
الإيرانية
بالوكالة
باقري:
اتخذنا
خطوات
تعاون
السعودية
العودة الى الأعلى
عدوان اسرائيلي جوي فجراً على حلب
"خيبة أمل جديدة" بين نتنياهو وبايدن
اقرأ ايضا في عربي و دولي
15:47
بالصور- كريات شمونه تحترق
اشارت وسائل إعلام الاحتلال الى ان النيران تشتعل في المنازل في مستوطنة كريات شمونه.
15:47
بالصور- كريات شمونه تحترق
اشارت وسائل إعلام الاحتلال الى ان النيران تشتعل في المنازل في مستوطنة كريات شمونه.
15:27
البيت الأبيض: بايدن حث أمير قطر على استخدام كل الوسائل الملائمة لضمان موافقة حماس على الاتفاق
15:27
البيت الأبيض: بايدن حث أمير قطر على استخدام كل الوسائل الملائمة لضمان موافقة حماس على الاتفاق
15:26
الديوان الأميري: أمير قطر والرئيس الأميركي بحثا جهود البلدين للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة
15:26
الديوان الأميري: أمير قطر والرئيس الأميركي بحثا جهود البلدين للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة
يحدث الآن
عربي و دولي
15:47
بالصور- كريات شمونه تحترق
منوعات
15:28
ضبط 18 طناً من مخدر "الشيرا" في الدار البيضاء
عربي و دولي
15:27
البيت الأبيض: بايدن حث أمير قطر على استخدام كل الوسائل الملائمة لضمان موافقة حماس على الاتفاق
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
15:47
بالصور- كريات شمونه تحترق
15:26
الديوان الأميري: أمير قطر والرئيس الأميركي بحثا جهود البلدين للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة
2024-06-01
مقدمة النشرة المسائية 01-06-2024
09:53
هنا بيروت - توفيق شومان - الحلقة الكاملة
08:09
نتنياهو: ما عرضه بايدن بشأن مقترح الصفقة ليس دقيقاً
2023-09-22
بعضها قد يصل إلى أكثر من 200 دولار.. ما هي أغلى أنواع التمور؟
بالفيديو
بالفيديو
14:53
عالورقة والقلم.. تأثير حر ب القطاع على الإنتخابات الرئاسية الأميركية
14:32
المشهد السياسي| المقترح الاميركي يقود الى تقديم مسار ضمانات للحزب للذهاب الى الخيار الثالث
13:15
النشرة الجوية 03-06-2024
13:00
مقدمة النشرة المسائية 03-06-2024
12:52
التصعيد مستمر عند الجبهة الجنوبية.. مراسل "الجديد" محمد فرحات ينقل آخر التطورات
10:29
التغطية مستمرّة.. مراسل الجديد يوجز أهم تطورات الساحة الجنوبية
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
02:19
هزة أرضية بقوة 5.9 درجات.. ضربت هذه المنطقة!
عربي و دولي
02:19
هزة أرضية بقوة 5.9 درجات.. ضربت هذه المنطقة!
منوعات
03:09
بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!
منوعات
03:09
بالفيديو - إحتراق "مقاتلة" ونجاة قائدها!
محليات
01:34
بالفيديو - الحزب ينشر مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في الجولان السوري المحتل
محليات
01:34
بالفيديو - الحزب ينشر مشاهد من عملية استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في الجولان السوري المحتل
محليات
05:06
شاهد - السيارة التي إستهدفتها المسيّرة "الإسرائيلية" في كوثرية الرز
محليات
05:06
شاهد - السيارة التي إستهدفتها المسيّرة "الإسرائيلية" في كوثرية الرز
محليات
08:34
جعجع: حديث بري اليوم أسقط عنه القناع.. وأهل الجنوب مغلوب على أمرهم
محليات
08:34
جعجع: حديث بري اليوم أسقط عنه القناع.. وأهل الجنوب مغلوب على أمرهم
عربي و دولي
16:39
"خيبة أمل جديدة" بين نتنياهو وبايدن
عربي و دولي
16:39
"خيبة أمل جديدة" بين نتنياهو وبايدن
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024