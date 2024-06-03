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عربي و دولي

بيان خماسي عربي: للتعامل بجدية وإيجابية مع مقترح بايدن للاتفاق على صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة

2024-06-03 | 13:12
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بيان خماسي عربي: للتعامل بجدية وإيجابية مع مقترح بايدن للاتفاق على صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة
بيان خماسي عربي: للتعامل بجدية وإيجابية مع مقترح بايدن للاتفاق على صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة

اعلنت وزارة الخارجية السعودية ان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية والاردن والامارات العربية المتحدة وقطر ومصر عقدوا ​​اجتماعاً افتراضياً، ناقشوا خلاله تطورات جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة الأميركية للتوصل لصفقة تبادل تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وإدخال المساعدات بشكل كافٍ إلى قطاع غزة.

 وبحسب الخارجية السعودية فقد أكد الوزراء دعمهم لهذه الجهود، كما بحثوا المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لتحقيق ذلك في الثاني من الشهر الجاري.

 كما شدد الوزراء على أهمية التعامل بجدية وإيجابية مع مقترح الرئيس الأميركي بهدف الاتفاق على صفقة تضمن التوصل لوقف دائم لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل كاف إلى جميع أنحاء قطاع غزة، وبما ينهي معاناة أهل القطاع.

 وأكد الوزراء ضرورة وقف العدوان على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها، وعودة النازحين إلى مناطقهم، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بشكل كامل من القطاع، وإطلاق عملية إعادة إعمار في إطار خطة شاملة لتنفيذ حل الدولتين وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبتواقيت محددة وضمانات ملزمة.

 ومن ناحية أخرى، شدد الوزراء على أن تنفيذ حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، هو سبيل تحقيق الأمن والسلام للجميع في المنطقة.

بيان خماسي عربي: للتعامل بجدية وإيجابية مع مقترح بايدن للاتفاق على صفقة تضمن وقفا دائما لإطلاق النار في غزة

عربي و دولي

غزة

السعودية

قطر

مصر

الامارات

بايدن

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