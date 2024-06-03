بالفيديو - حريق كبير قرب مستوطنة "شلومي" جرّاء استهدافها بصواريخ حزب الله

بالفيديو - اندلاع حريق كبير قرب مستوطنة "شلومي" جرّاء استهدافها بصواريخ حزب الله مساء اليوم pic.twitter.com/qnCGawcIVW
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 3, 2024
بالفيديو - اندلاع حريق كبير قرب مستوطنة "شلومي" جرّاء استهدافها بصواريخ حزب الله مساء اليوم pic.twitter.com/qnCGawcIVW
أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت للمتطرفين والمستوطنين بتنظيم مسيرتهم السنوية التي يرفعون فيها الأعلام الإسرائيلية غدا الأربعاء"، بالقدس المحتلة.
هاجم عدد من كبار ضباط الهيئة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب العمليات العسكرية المتعثرة في قطاع غزة.