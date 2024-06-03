المتحدث العسكري باسم الحوثيين: قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش في جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي نكشف عنه لأول مرة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قصف هدف للاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، وقال إن القصف نُفذ بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي يُكشف عنه للمرة الأولى.

وأضاف سريع أن العمليات لن تتوقف حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.