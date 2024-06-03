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عربي و دولي

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش في جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي نكشف عنه لأول مرة

2024-06-03 | 16:04
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المتحدث العسكري باسم الحوثيين: قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش في جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ &quot;فلسطين&quot; الباليستي الذي نكشف عنه لأول مرة
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش في جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي نكشف عنه لأول مرة

المتحدث العسكري باسم الحوثيين: قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش في جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي نكشف عنه لأول مرة

أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع قصف هدف للاحتلال الإسرائيلي في أم الرشراش (إيلات) جنوبي فلسطين المحتلة، وقال إن القصف نُفذ بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي يُكشف عنه للمرة الأولى.

وأضاف سريع أن العمليات لن تتوقف حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

 
المتحدث العسكري باسم الحوثيين: قصفنا هدفا للعدو الإسرائيلي في أم الرشراش في جنوب فلسطين المحتلة بصاروخ "فلسطين" الباليستي الذي نكشف عنه لأول مرة

عربي و دولي

الحوثيون

يحي سريع

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