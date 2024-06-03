أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن لبحث جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة

وأضاف أن أمير قطر والرئيس الأميركي بحثا جهود البلدين للتوصل لاتفاق وقف فوري ودائم لإطلاق النار بغزة.

من جانبه، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي أجرى اتصالا مع أمير قطر، وبحث معه وقف إطلاق النار في غزة واتفاق المحتجزين.

وقال إن بايدن حث أمير قطر على استخدام كل الوسائل الملائمة لضمان موافقة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الاتفاق، كما أكد لأمير قطر أن "رفض حماس المستمر لإطلاق سراح الرهائن لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع".

وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن أكد في اتصاله بأمير قطر أن واشنطن لجانب مصر وقطر ستعمل على ضمان التنفيذ الكامل للاتفاق.

وذكر أن بايدن وأمير قطر أكدا أن اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين يقدم خارطة طريق لإنهاء الأزمة.

كما شكر بايدن أمير قطر على الجهود الدؤوبة لإطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة.