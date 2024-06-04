الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

التهمت 10000 دونم.. "إسرائيل" تحاول إخماد النيران وبن غفير يدعو لـ"حرق" لبنان

2024-06-04 | 01:35
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
التهمت 10000 دونم.. &quot;إسرائيل&quot; تحاول إخماد النيران وبن غفير يدعو لـ&quot;حرق&quot; لبنان
التهمت 10000 دونم.. "إسرائيل" تحاول إخماد النيران وبن غفير يدعو لـ"حرق" لبنان

تواصل فرق الإطفاء "الإسرائيلية"، صباح اليوم الثلاثاء، محاولاتها للسيطرة على الحرائق الهائلة التي اندلعت قرب مستوطنات ومواقع عسكرية في الجليل الأعلى والجولان المحتل جراء صواريخ أطلقها حزب الله، في حين دعا وزير "إسرائيلي" إلى الرد بـ "حرق" لبنان.

وتحدث "الجيش الإسرائيلي" في وقت مبكر اليوم عن تمكن قواته من "السيطرة على بؤر انتشار النيران"، قائلا إنه "لا يوجد خطر على حياة السكان".
بيد أنه خلال الليل، كانت النيران لا تزال تشتعل في محيط عدد من المستوطنات، خاصة منها مستوطنة كريات شمونة في الجليل الأعلى بعد أن وصلت ألسنة اللهب إلى بعض الأحياء.
واستدعى انتشار الحرائق تدخل عدد كبير من فرق الإطفاء وقوات من الجيش والشرطة في محاولة للسيطرة على الوضع، كما تم إجلاء العديد من السكان من كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الجليل الأعلى والجولان السوري المحتل.
وقال "الجيش الإسرائيلي" إن 6 من جنود الاحتياط أصيبوا جراء استنشاق الدخان إثر الحرائق التي اندلعت في المناطق الشمالية.
وأضاف أنه جرى زيادة عدد قوات الاحتياط والأدوات الهندسية في مسعى للسيطرة على الحرائق التي تزامنت مع طقس حار جدا، حيث تجاوزت درجات الحرارة 43 درجة مئوية.
وقد نقلت صحيفة "يسرائيل اليوم" في وقت مبكر اليوم عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أجرى تقييما للأوضاع في الشمال مع قادة الأجهزة الأمنية، وأن سلطة الإطفاء أطلعته على جهود إخماد الحرائق شمالي "إسرائيل".
وقال "الجيش الإسرائيلي" إنه يتعاون مع الجبهة الداخلية وشعبة العمليات وقيادة الجبهة الشمالية لإخماد الحرائق، خاصة في كريات شمونة بالقطاع الشرقي للحدود مع لبنان.
وأضاف في بيان له أنه ضاعف عدد قوات الاحتياط والأدوات في السعي للسيطرة عليها وعدم انتشارها وتشكيلها تهديدا لحياة السكان.
والتهمت الحرائق أجزاء من بعض المنازل في كريات شمونة ومرغليوت ومستوطنات أخرى، وكانت لا تزال مشتعلة حتى مساء أمس في أكثر من 15 موقعا في الجليل والجولان المحتل.
وقالت سلطة الطبيعة والحدائق "الإسرائيلية" إن الحرائق امتدت بالفعل إلى مئات الأفدنة.
وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن الحرائق ناجمة عن إطلاق عشرات الصواريخ والطائرات المسيّرة من لبنان.
وأغلقت "الشرطة الإسرائيلية" محاور طرق عدة في الجليل الأعلى بسبب تلك الحرائق التي أفادت تقديرات "إسرائيلية" بأنها التهمت ما لا يقل عن 10 آلاف دونم.
وبالإضافة إلى تهديدها أحياء سكنية في بعض المستوطنات، أفادت تقارير إعلامية بأن النيران اقتربت من قاعدة عسكرية "إسرائيلية" واحدة على الأقل.
وقالت "القناة 12 الإسرائيلية" إن فرق الإطفاء بذلت جهودا لمنع امتداد الحرائق إلى موقع عسكري في الجليل الأعلى.
وقد واجهت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات داخلية كبيرة لفشلها في احتواء الحرائق بسرعة.
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إن الحرائق في الشمال دليل إفلاس واستمرار لما وصفها بسياسة الاحتواء، في إشارة إلى السياسة التي تنتهجها "إسرائيل" حتى الآن في الرد على هجمات حزب الله.
وأضاف بن غفير عبر منصة "إكس" أنه "حان الوقت ليحترق لبنان"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن الشمال يحترق ومعه أيضا تحترق قوة الردع الإسرائيلية.
وأضاف لبيد أن حكومة نتنياهو هي حكومة الفوضى الكاملة، قائلا إنه "ليس لدى الحكومة خطة لليوم التالي في غزة، ولا خطة لإعادة السكان إلى الشمال، ولا إدارة ولا إستراتيجية".
التهمت 10000 دونم.. "إسرائيل" تحاول إخماد النيران وبن غفير يدعو لـ"حرق" لبنان

عربي و دولي

إسرائيل

جنوب لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
"ضرب العمق الروسي".. أوكرانيا تطلب الضوء الأخضر لـ"إطلاق يديها"
أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن لبحث جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

شرطة الإحتلال تسمح للمستوطنين بتنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس
03:16

شرطة الإحتلال تسمح للمستوطنين بتنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس

أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت للمتطرفين والمستوطنين بتنظيم مسيرتهم السنوية التي يرفعون فيها الأعلام الإسرائيلية غدا الأربعاء"، بالقدس المحتلة.

03:16

شرطة الإحتلال تسمح للمستوطنين بتنظيم "مسيرة الأعلام" في القدس

أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي سمحت للمتطرفين والمستوطنين بتنظيم مسيرتهم السنوية التي يرفعون فيها الأعلام الإسرائيلية غدا الأربعاء"، بالقدس المحتلة.

بسبب تعثّر الحرب.. ضباط "إسرائيليون" يهاجمون رئيس الأركان
02:43

بسبب تعثّر الحرب.. ضباط "إسرائيليون" يهاجمون رئيس الأركان

هاجم عدد من كبار ضباط الهيئة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب العمليات العسكرية المتعثرة في قطاع غزة.

02:43

بسبب تعثّر الحرب.. ضباط "إسرائيليون" يهاجمون رئيس الأركان

هاجم عدد من كبار ضباط الهيئة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب العمليات العسكرية المتعثرة في قطاع غزة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024