بايدن: ترامب مجرم مدان وغير مؤهل للرئاسة

وأصبح ترامب أول رئيس أميركي يُدان بارتكاب جريمة، عندما أدانته هيئة محلفين في نيويورك خلال الأسبوع الماضي بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة إباحية عن علاقة بينهما قبل انتخابات عام 2016.وقال بايدن خلال فعالية انتخابية بولاية كونيتيكت إنه "للمرة الأولى في التاريخ الأميركي، يسعى الآن رئيس سابق مجرم مدان إلى منصب الرئاسة".وأضاف "لكن بقدر ما هو مثير للقلق، فإن الأكثر ضررا هو الهجوم الشامل الذي يشنه ترامب على نظام العدالة الأميركي" مضيفا أنه من "التهور والخطر" القول إن نظام العدالة يسيطر عليه التزوير والتلاعب لأن ترامب وحلفاءه لا تروق لهم النتيجة.وقال مسؤولو حملة بايدن إن الأخير أحجم إلى حد بعيد حتى الآن عن التطرق لحكم إدانة ترامب لتجنب إيجاد انطباع بأنه يسيس العملية القضائية.