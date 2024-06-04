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عربي و دولي

بسبب تعثّر الحرب.. ضباط "إسرائيليون" يهاجمون رئيس الأركان

2024-06-04 | 02:43
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بسبب تعثّر الحرب.. ضباط &quot;إسرائيليون&quot; يهاجمون رئيس الأركان
بسبب تعثّر الحرب.. ضباط "إسرائيليون" يهاجمون رئيس الأركان

هاجم عدد من كبار ضباط الهيئة العامة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، رئيس الأركان هرتسي هاليفي بسبب العمليات العسكرية المتعثرة في قطاع غزة.

وأفادت "القناة الـ12 الإسرائيلية" بـ "اندلاع مشادات كلامية خلال اجتماع أمس الاثنين بين كبار جنرالات الجيش الإسرائيلي مع هاليفي، حيث ألقى الجنرالات باللوم على هاليفي في ما يتعرض له الجيش الإسرائيلي من خسائر في غزة، وفشله في تحقيق إنجازات حاسمة".
ونقلت القناة عن كبار الضباط قولهم "نحن نتعثر ولا نحقق النصر ولا تتم مشاورتنا عند اتخاذ القرارات.. نحن نمشي على الماء في هذه الحرب".
ورد رئيس الأركان قائلاً: "لا توجد مشاورات في زمن الحرب".
وأضاف هاليفي "لقد تسلَّمت المسؤولية في الأيام الأولى من الحرب، وقلت عند حائط المبكى (البراق) أمام الجمهور كله إنني مسؤول وإن حس المسؤولية يرافقني كل يوم وفي كل قرار أتخذه في الحرب. أنا الآن أركز على تحقيق أهداف الحرب، وأتوقع أن يشعر الجميع حول هذه الطاولة بنفس الشعور".
وسبق أن اشتكى هاليفي مؤخراً من أن عدم وجود إستراتيجية سياسية لفترة ما بعد الحرب يعني أن الجيش مضطر بشكل متكرر للقتال في أماكن في قطاع غزة كان قد انسحب منها بالفعل. واستشهد بجباليا كمثال.
ومساء أمس الاثنين، أعلن جيش الاحتلال إصابة 14 عسكريا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية. كما اعترف بإصابة 41 عسكريا في المعارك منذ يوم الجمعة الماضي.

بسبب تعثّر الحرب.. ضباط "إسرائيليون" يهاجمون رئيس الأركان

عربي و دولي

الجيش الإسرائيلي

هرتسي هاليفي

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