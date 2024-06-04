المتحدث بإسم جيش الإحتلال الإسرائيلي: إصابة جندي بجروح متوسطة بشظية صاروخ إعتراضي أطلق في أجواء مدينة صفد

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، الى ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالات مع جهات إقليمية ودولية بشأن غزة، والاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع"، مؤكدا أن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، وتوفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة، كما انها "ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".



