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مصادر الجديد: النائبان ملحم رياشي وعلي حسن خليل لم يلتقيا في الدوحة ولو من باب الصدفة والمسعى القطري لا يشمل أي محاولة لجمع الخصمين السياسيين
مصادر الجديد: النائبان ملحم رياشي وعلي حسن خليل لم يلتقيا في الدوحة ولو من باب الصدفة والمسعى القطري لا يشمل أي محاولة لجمع الخصمين السياسيين
مصادر الجديد: زيارة النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لا علاقة لها بالملف الرئاسي إنما تأتي في إطار الاهتمام القطري بالتسوية البرية وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل لملاقاة المسعى الدولي بخفض التوترات
مصادر الجديد: زيارة النائب علي حسن خليل إلى الدوحة لا علاقة لها بالملف الرئاسي إنما تأتي في إطار الاهتمام القطري بالتسوية البرية وتثبيت الحدود بين لبنان وإسرائيل لملاقاة المسعى الدولي بخفض التوترات
مصادر الجديد: الوفد القواتي يبحث الملف الرئاسي في الدوحة ولم يقدم القطريون أي حل متكامل ولم يقاربوا الاسماء الرئاسية
مصادر الجديد: الوفد القواتي يبحث الملف الرئاسي في الدوحة ولم يقدم القطريون أي حل متكامل ولم يقاربوا الاسماء الرئاسية
مصادر الجديد: نتائج مسعى الإشتراكي لا يُراهن عليها ولم تُغيّر في مواقف الكتل النيابية فجعجع لن يقبل بأي طرح حواري أما بالنسبة الى الثنائي فالحزب فوّض بري تفويضاً كاملاً وما يقبل به بري يمضي به الحزب
مصادر الجديد: نتائج مسعى الإشتراكي لا يُراهن عليها ولم تُغيّر في مواقف الكتل النيابية فجعجع لن يقبل بأي طرح حواري أما بالنسبة الى الثنائي فالحزب فوّض بري تفويضاً كاملاً وما يقبل به بري يمضي به الحزب
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عربي و دولي

بالفيديو - انهيار مبنى سكني في أبيدجان بساحل العاج

2024-06-04 | 10:55
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بالفيديو - انهيار مبنى سكني في أبيدجان بساحل العاج
بالفيديو - انهيار مبنى سكني في أبيدجان بساحل العاج

انهار مبنى سكني في zone 4 في ابيدجان بداخله عمال لبنانيون بحسب المعلومات المتداولة

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بالفيديو - انهيار مبنى سكني في أبيدجان بساحل العاج

عربي و دولي

أبيدجان

ساحل العاج

انهيار مبنى سكني

ضحايا

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أمير قطر يتلقى اتصالا من بايدن لبحث جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة

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بايدن: نتنياهو قد يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية
11:33

بايدن: نتنياهو قد يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم نشرت اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية.

11:33

بايدن: نتنياهو قد يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية

قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم نشرت اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية.

عن مقترح بايدن.. قطر تعلن: لا مواقف واضحة بعد!
06:42

عن مقترح بايدن.. قطر تعلن: لا مواقف واضحة بعد!

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، الى ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالات مع جهات إقليمية ودولية بشأن غزة، والاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع"، مؤكدا أن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، وتوفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة، كما انها "ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".

06:42

عن مقترح بايدن.. قطر تعلن: لا مواقف واضحة بعد!

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، الى ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالات مع جهات إقليمية ودولية بشأن غزة، والاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع"، مؤكدا أن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، وتوفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة، كما انها "ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".

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