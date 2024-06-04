بالفيديو - انهيار مبنى سكني في أبيدجان بساحل العاج

انهيار مبنى سكني في ابيدجان في ساحل العاج | للمتابعة: ⏬ pic.twitter.com/AI0ZZ0AWAN
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 4, 2024
انهيار مبنى سكني في ابيدجان في ساحل العاج | للمتابعة: ⏬ pic.twitter.com/AI0ZZ0AWAN
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في مقابلة أجرتها معه مجلة تايم نشرت اليوم الثلاثاء إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية.
أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية، الى ان "رئيس الوزراء وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالات مع جهات إقليمية ودولية بشأن غزة، والاتصالات مستمرة بهدف التوصل إلى وقف للحرب على غزة وإدخال المساعدات للقطاع"، مؤكدا أن "المبادئ الواردة في خطاب الرئيس الأميركي جو بايدن تجمع مطالب جميع الأطراف، وتوفر خريطة طريق لوقف إطلاق نار دائم وإنهاء الأزمة، كما انها "ستنهي معاناة سكان غزة والرهائن الإسرائيليين".