اتصال هاتفي بين بلينكن وبن فرحان.. ماذا في تفاصيله؟

وجرى خلال الاتصال التطرّق للمستجدات في قطاع غزة، بما في ذلك المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن الأوضاع في قطاع غزة وصفقة التبادل ومراحل إنجازها، إضافة إلى التطورات في السودان.

ووفقا لبيان أميركي، واصل الوزيران مناقشاتهما حول الاقتراح لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن.

وأكد بلينكن مجددا أن حماس هي التي تقف في طريق وقف إطلاق النار وأن عليهم قبول الصفقة دون مزيد من التأخير.

وشدد على أن هذا الاقتراح سيعود بالفائدة الكبيرة على سكان غزة من خلال زيادة المساعدات الإنسانية، وسيمكن من عودة النازحين إلى المناطق في جميع أنحاء غزة، وسيسمح ببدء جهود إعادة الإعمار الدولية.

وناقش الوزيران ووزير الخارجية كيف أن الصفقة المقترحة ستعزز الجهود المستمرة لتحقيق السلام والأمن الدائمين في الشرق الأوسط والتي تسعى الولايات المتحدة والسعودية إلى تحقيقها بشكل ثنائي مع الشركاء العرب.