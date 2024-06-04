بايدن: نتنياهو لا يستغل الحرب سياسيا

وأضاف بايدن عندما سأله أحد الصحفيين في البيت الأبيض عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو "يستغل الحرب لأغراض سياسية": قال "لا أعتقد ذلك".

وتابع بايدن:"(نتنياهو) يحاول حل مشكلة خطيرة لديه".

وتأتي تصريحات بايدن بعد نشر مقابلة له مع مجلة "تايم" اعتبر فيها أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ربما يماطل في إنهاء الحرب في غزة لأسباب سياسية.

وعندما سُئل الرئيس الأميركي عما إذا كان يعتقد أن نتنياهو يطيل أمد الحرب لأسباب سياسية خاصة به، قال بايدن "هناك كل الأسباب التي تجعل الناس يستخلصون مثل هذا الاستنتاج".

وأوضحت مجلة "تايم" الأميريكة التي نشرت الإجابة في حوار أجرته مع بادين قبل 3 أيام من تقديمه مقترح الهدنة الجديد، أن بعض المقربين من الرئيس الأميركي يقولون إن العائق الوحيد أمام الاتفاق الأوسع لوقف الحرب هو نتنياهو.