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عربي و دولي

بايدن يلتقي زيلينسكي مرتين في أسبوع واحد

2024-06-05 | 01:07
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بايدن يلتقي زيلينسكي مرتين في أسبوع واحد
بايدن يلتقي زيلينسكي مرتين في أسبوع واحد

أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأميركي جو بايدن سيلتقي هذا الأسبوع فلاديمير زيلينسكي في النورماندي في فرنسا وخلال انعقاد قمة مجموعة الـ7 في إيطاليا، بحسب وكالة "فرانس برس".

وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك ساليفان للصحافيين الذين يرافقون الرئيس على متن الطائرة الرئاسية إلى باريس: "إن بايدن سيجتمع مع زيلينسكي أثناء وجوده في النورماندي هذا الأسبوع بمناسبة الذكرى الثمانين لإنزال يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، وسيبحث مواصلة الدعم الأميركي لأوكرانيا وتعميقه".

وكشف ساليفان أن بايدن "من المقرر أن يلتقي زيلينسكي مرة أخرى خلال انعقاد قمة مجموعة السبع في باري في إيطاليا من 13 إلى 15 حزيران الحالي، والتي ستبحث في مسألة استخدام الأموال الروسية المجمدة لدعم المجهود الحربي في أوكرانيا".

وقال ساليفان للصحافيين: "في غضون ما يزيد عن أسبوع بقليل، سيعقد الرئيس اجتماعين هامين مع زيلينسكي".

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية فإن بايدن لن يحضر ما يسمى بـ "قمة أوكرانيا في سويسرا" التي تلي قمة مجموعة السبع مباشرة بل ستحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس مع سوليفان، لانشغاله بتجمع انتخابي يحضره نجما هوليوود جورج كلوني وجوليا روبرتس.

بايدن يلتقي زيلينسكي مرتين في أسبوع واحد

عربي و دولي

جو بايدن

زيلينسكي

الولايات المتحدة الأميركية

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