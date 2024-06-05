سموتريش: مجلس الحرب الإسرائيلي اتخذ الكثير من القرارات الخاطئة

جال رئيس الوزراء نتنياهو في كريات شمونة: "بالأمس كانت الأرض هنا مشتعلة وأنا سعيد لأنها أنطفأت؛ ولكن الأرض اشتعلت أيضا في لبنان. من يظن أنه سيضرنا وسنجلس مكتوفي الأيدي" إنه يرتكب خطأً فادحاً، ونحن مستعدون للقيام بعمل قوي للغاية في الشمال، بطريقة أو بأخرى، سنعيد الأمن إلى الشمال. لقد قلنا في بداية الحرب إننا سنعيد الأمن إلى الجنوب والشمال على السواء. وسوف نفعل ذلك