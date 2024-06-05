قتلى وجرحى بهجوم على قاعدة عسكرية بالجليل الغربي.. وفيديو يوّثق الحدث
أفادت تقارير أولية من العدو الإسرائيلي بوقوع إصابة مباشرة في قاعدة عسكرية في قرية حرفيش الواقعة بالجليل الغربي جراء انفجار طائرة مسيرة إنتحارية أطلقها حزب الله من جنوب لبنان من دون تفعيل صفارات الإنذار.
وفي وقت فرضت الرقابة العسكرية حظرا على وسائل الإعلام أقرت القناة ١٣ الأسرائيلية بسقوط 11 اصابة جراء الهجوم بينها أصابتان ميؤوس منها وثلاثة خطيرة.
ولفتت وسائل اعلام العدو إن هذا الهجوم جيد التخطيط ومتكامل من قبل حزب الله وليس حادثاً عشوائياً.