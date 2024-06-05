واشنطن تحذّر من أن "تصعيدا" في لبنان سيعرض أمن اسرائيل للخطر
حذرت وزارة الخارجية الأميركية من أن تصعيدا في لبنان سيهدد أمن "إسرائيل"، وأشارت إلى أن التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قد يهدئ الأوضاع على الحدود اللبنانية. وأكدت الوزارة على ضرورة تجنب تصعيد الصراع في هذه المنطقة لتفادي سقوط المزيد من الضحايا. وأوضحت أنها تسعى لحل دبلوماسي بين "إسرائيل" ولبنان.
كما أفادت الوزارة بأنها قدمت مقترحاً يتعلق بغزة إلى حماس وتنتظر الرد عبر القنوات الرسمية. وأشارت إلى أن قبول مقترح الرئيس جو بايدن قد يؤدي إلى سلام دائم وتقرير مصير الشعب الفلسطيني. وأضافت أنها عملت مؤخراً مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.
وأعتبرت الخارجية الأميركية أن حماس هي العقبة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.