واشنطن تحذّر من أن "تصعيدا" في لبنان سيعرض أمن اسرائيل للخطر

كما أفادت الوزارة بأنها قدمت مقترحاً يتعلق بغزة إلى حماس وتنتظر الرد عبر القنوات الرسمية. وأشارت إلى أن قبول مقترح الرئيس جو بايدن قد يؤدي إلى سلام دائم وتقرير مصير الشعب الفلسطيني. وأضافت أنها عملت مؤخراً مع مصر وقطر للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم.

وأعتبرت الخارجية الأميركية أن حماس هي العقبة في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.