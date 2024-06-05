اغتيال رئيسة بلدية بعد ساعات من انتخابها في هذا البلد!

وقال المدعي العام للولاية في بيان، إن يولاندا سانشيز فيغيروا، عمدة بلدة كوتيجا بولاية ميتشواكان، كانت عائدة من صالة الألعاب الرياضية إلى منزلها مع حارسها الشخصي، عندما أطلق عليها أشخاص النار من شاحنة.

وتوفيت سانشيز فيغيروا وحارسها الشخصي معا خلال وقت لاحق في المستشفى، بحسب بيان المدعي العام، الذي أكد أنه تم فتح تحقيق.