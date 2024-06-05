الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربيّ!

2024-06-05 | 15:55
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربيّ!
القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربيّ!

صدر عن القوات المسلحة اليمنية البيان التالي:

بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى: { وَلَیَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن یَنصُرُهُۥۤۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزِیزٌ } صدقَ اللهُ العظيم

انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطينيي وردا على جرائم العدو الصهيوني بحق النازحين في منطقة رفح، بقطاع غزة وفي إطار توسيع العمليات العسكرية في المرحلة الرابعة من التصعيد وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا

نفذت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير ثلاث عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربي وكانت على النحو التالي:

عمليتان في البحر الأحمر استهدفت سفينتين الأولى سفينة "Roza " والأخرى سفينة"  Vantage Dream " التابعتين للشركات التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة، وتمت عمليتا الاستهداف بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة.

فيما استهدفت العملية الثالثة سفينة " Maersk Seletar" الأمريكية بعدد من الطائرات المسيرة شرقي البحر العربي.

إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة بعون الله تعالى في تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا ونصرة للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
القوات المسلحة اليمنية: نفذنا 3 عمليات عسكرية في البحرين الأحمر والعربيّ!

عربي و دولي

القوات المسلحة اليمنية

إسرائيل

البحر الأحمر

غزة

سفن أميركا

الولايات المتحدة الأميركية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جولة لنتنياهو في كريات الشمونة: من يظن أنه سيضرنا وسنجلس مكتوفي الأيدي يرتكب خطأً فادحاً
بعدما وصفه بايدن بالمجرم.. هذا ما طلبه ترامب!

اقرأ ايضا في عربي و دولي

سموتريتش لـ نتنياهو: اذهب إلى الحرب مع حزب الله ودمّره!
16:03

سموتريتش لـ نتنياهو: اذهب إلى الحرب مع حزب الله ودمّره!

توجه وزير مالية العدو الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قائلاً: اذهب إلى الحرب مع حزب الله وأخضعه ودمره وحرك الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان.

16:03

سموتريتش لـ نتنياهو: اذهب إلى الحرب مع حزب الله ودمّره!

توجه وزير مالية العدو الاسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الى رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قائلاً: اذهب إلى الحرب مع حزب الله وأخضعه ودمره وحرك الشريط الأمني من الجليل إلى جنوب لبنان.

في إجتماع مغلق.. نتنياهو يصّر على أولوية تحقيق أهداف الحرب
15:31

في إجتماع مغلق.. نتنياهو يصّر على أولوية تحقيق أهداف الحرب

عقد مسؤولون في القيادة السياسية للعدو الإسرائيلي اجتماعًا مغلقًا لمناقشة التصعيد في الشمال.

15:31

في إجتماع مغلق.. نتنياهو يصّر على أولوية تحقيق أهداف الحرب

عقد مسؤولون في القيادة السياسية للعدو الإسرائيلي اجتماعًا مغلقًا لمناقشة التصعيد في الشمال.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024