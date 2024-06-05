سموتريتش لـ نتنياهو: اذهب إلى الحرب مع حزب الله ودمّره!

وكان قد صرح سموتريتش، يوم امس الثلاثاء، بأنه "قبل بضع ساعات فقط تم تحذيري من أن الوضع في الشمال يتدهور وأن المنطقة الأمنية يجب أن تنتقل من إسرائيل إلى جنوب لبنان".

وأضاف، "المفهوم الجديد الذي تقوده حكومة الحرب يشتعل منذ ساعات طويلة وينفجر في وجوهنا.. قبل عام كان هناك وزير دفاع قال سنعيد لبنان إلى العصر الحجري".