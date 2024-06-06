قطر تتلقى "إشارة إيجابية" من حماس على مقترح بايدن

بيرنز اجتمع في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول مطلع على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

ووفقا لذات المسؤول، التقى رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري بقادة حماس في الدوحة في نفس اليوم.

وأضاف أن "الاجتماع مع بيرنز ركز على إيجاد طرق لتقريب إسرائيل وحماس من وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على اقتراح وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تنتظر ردا رسميا".