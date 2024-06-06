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عربي و دولي

قطر تتلقى "إشارة إيجابية" من حماس على مقترح بايدن

2024-06-06 | 02:26
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قطر تتلقى &quot;إشارة إيجابية&quot; من حماس على مقترح بايدن
قطر تتلقى "إشارة إيجابية" من حماس على مقترح بايدن

التقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية ويليام جيه بيرنز، الأربعاء، مع كبار المسؤولين القطريين والمصريين في أحدث جهد للتوسط في اتفاق لإنهاء القتال في غزة وتحرير الرهائن الذين تم أسرهم في 7 أكتوبر.

بيرنز اجتمع في الدوحة مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري عباس كامل، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤول مطلع على الأمر، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته.

ووفقا لذات المسؤول، التقى رئيس الوزراء القطري ورئيس جهاز المخابرات العامة المصري بقادة حماس في الدوحة في نفس اليوم.

وأضاف أن "الاجتماع مع بيرنز ركز على إيجاد طرق لتقريب إسرائيل وحماس من وقف إطلاق النار"، مضيفا أن "قطر تلقت ردا أوليا إيجابيا من حماس على اقتراح وقف إطلاق النار الذي اقترحه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال تنتظر ردا رسميا". 

قطر تتلقى "إشارة إيجابية" من حماس على مقترح بايدن

عربي و دولي

حماس

هدنة غزة

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قطر

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