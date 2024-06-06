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عربي و دولي

الرئيس الروسي يهدد بنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب

2024-06-06 | 03:11
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الرئيس الروسي يهدد بنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب
الرئيس الروسي يهدد بنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب

​هدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الأربعاء بنشر "صواريخ تقليدية" على مسافة قريبة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين إذا سمحوا لأوكرانيا بتوجيه ضربات في عمق روسيا بأسلحة غربية بعيدة المدى.

وأضاف بوتين في أول اجتماع مباشر له مع كبار محرري وكالات الأنباء الدولية منذ بدء الحرب في أوكرانيا أن "الغرب مخطئ إذا افترض أن روسيا لن تقدم أبدا على استخدام الأسلحة النووية" وقال إنه "لا ينبغي الاستخفاف بالعقيدة النووية للكرملين".

وعندما سئل عن تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ التي دعا فيها إلى السماح لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية أشار بوتين إلى الفروق بين الصواريخ المختلفة، لكنه حذر من أن السماح لكييف بضرب روسيا بأسلحة أكثر قوة هو تصعيد خطير يجر الغرب نحو حرب مع روسيا

الرئيس الروسي يهدد بنشر صواريخ على مسافة قريبة من الغرب

عربي و دولي

فلاديمير بوتين

روسيا

أوكرانيا

حرب أوكرانيا

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