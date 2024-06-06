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عربي و دولي

أول وفاة بشرية بمتحور من "إنفلونزا الطيور"

2024-06-06 | 04:15
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أول وفاة بشرية بمتحور من &quot;إنفلونزا الطيور&quot;
أول وفاة بشرية بمتحور من "إنفلونزا الطيور"

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، وقوع أول حالة وفاة بشرية بمتحور "A(H5N2)" من "إنفلونزا الطيور".

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن، "منظمة الصحة العالمية أكدت وقوع أول حالة وفاة بسبب فيروس "A(H5N2)" الذي يعتبر من سلالة إنفلونزا الطيور في المكسيك".
 
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أن، "المريض البالغ من العمر 59 عاما تم نقله إلى المستشفى في مدينة مكسيكو سيتي بسبب ظهور أعراض مختلفة مثل الحمى وضيق التنفس والإسهال والغثيان وتوفي في المستشفى نفسه، مؤكدة أن هذة الوفاة هي أول حالة وفاة بشرية ناجمة عن سلالة (A(H5N2)".
 

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن، "المدير العامل منظمة الصحة العالميةغيبريسوس، قد ذكر عبارة "كونوا مستعدين لوباء جديد قادم وهذا مسألة وقت فقط".

 

ونقلت عن وزارة الصحة المكسيكية أنه، "لا يوجد حتى الآن دليل على انتقال عدوى "أنفلونزا الطيور" من شخص لآخر، مضيفة أن حالة الوفاة التي وقعت في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، لشخص كان يعاني من عدة حالات صحية سابقة، وأن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية."

 

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه: "بعد حالة الوفاة في أبريل أكدت السلطات المكسيكية وجود الفيروس وأبلغت المنظمة الصحة بالحالة".

 

ويشار إلى أن، "إنفلونزا الطيور" مرض معد تتسبب به عدة فيروسات، فيما تعد الطيور المهاجرة مستودعا طبيعيا لهذا المرض، ويستطيع الفيروس الانتقال من الطيور إلى الإنسان، ومن إنسان إلى آخر".

 

 
أول وفاة بشرية بمتحور من "إنفلونزا الطيور"

عربي و دولي

إنفلونزا الطيور

منظمة الصحة العالمية

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