أول وفاة بشرية بمتحور من "إنفلونزا الطيور"

وأوضحت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن، "المدير العامل منظمة الصحة العالميةغيبريسوس، قد ذكر عبارة "كونوا مستعدين لوباء جديد قادم وهذا مسألة وقت فقط".

ونقلت عن وزارة الصحة المكسيكية أنه، "لا يوجد حتى الآن دليل على انتقال عدوى "أنفلونزا الطيور" من شخص لآخر، مضيفة أن حالة الوفاة التي وقعت في الرابع والعشرين من شهر نيسان الماضي، لشخص كان يعاني من عدة حالات صحية سابقة، وأن جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال به جاءت نتائج فحوصاتهم سلبية."

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه: "بعد حالة الوفاة في أبريل أكدت السلطات المكسيكية وجود الفيروس وأبلغت المنظمة الصحة بالحالة".

ويشار إلى أن، "إنفلونزا الطيور" مرض معد تتسبب به عدة فيروسات، فيما تعد الطيور المهاجرة مستودعا طبيعيا لهذا المرض، ويستطيع الفيروس الانتقال من الطيور إلى الإنسان، ومن إنسان إلى آخر".