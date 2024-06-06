الصحة العالمية توثق 464 اعتداء على المرافق الصحية في غزة

وأوضحت المنظمة أن، "الهجمات الإسرائيلية أدت إلى "مقتل 727 شخصا وإصابة 933 وتضرر 101 منشأة صحية و113 سيارة إسعاف"، داعية إلى "احترام القانون الدولي وتوفير الحماية الفعالة للمدنيين ومرافق الرعاية الصحية".

يذكر أن 32 مدنيا استشهدوا وأصيب العشرات في حصيلة أولية لمجزرة جديدة ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي فجر اليوم الخميس جراء غارة جوية استهدفت مدرسة للنازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وادعى جيش الإحتلال الإسرائيلي أن"عناصر حماس استخدموا منطقة المدرسة كموقع مدني وملجأ وللترويج لمؤامرات إرهابية ضد قواتنا في المستقبل القريب".

مشددا على أنه، "قبل الهجوم، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرص المس بالمدنيين غير المتورطين"، على حد تعبيره.