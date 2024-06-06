جنرال "إسرائيلي": مهاجمة الحزب ستشعل حرباً إقليمياً

هاجم الجنرال احتياط يتسحاق بريك بشدة، كلا من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب يوآف غالانت وقائد أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، وذلك على خلفية تهديد "إسرائيل" بشن حرب على لبنان إثر التصعيد الأخير مع حزب الله.

وقال الجنرال السابق الذي خدم برتبة قائد لواء في سلاح المدرعات، وكان قائدا للكليات العسكرية -في مقال بصحيفة معاريف الإسرائيلية- "إنهم (المسؤولين الثلاثة) يتسببون في انهيار إسرائيل".



ووصفهم بأنهم "يعيشون أوهام 3 فرسان يبحثون عن المغامرة، لم يبق لديهم ما يخسرونه، ومستعدون للمقامرة على مصير البلاد، هذه مجموعة قررت الانتحار والموت مع الفلسطينيين".



وأضاف أنهم "منغلقون تماما ولا يستمعون إلى أي شخص، وهم عالقون في فقاعة"، معتبرا أن قادة الجيش الإسرائيلي فقدوا الثقة بالقيادة السياسية ورئيس الأركان وطالبوه بالاستقالة.



وأشار إلى أنه لا توجد مناقشات عن الأمن القومي الإستراتيجي في الحكومة، ولا أي تعريفات لدى الجيش للتهديدات الحالية والمستقبلية "التي يجب أن نستعد لها، والتي بموجبها يجب تحديد حجم الجيش وتدريبه، وكذلك إنشاء أو الحصول على وسائل الحرب وتعبئة القوى البشرية".