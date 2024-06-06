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عربي و دولي

بايدن: لا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين!

2024-06-06 | 15:24
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بايدن: لا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين!
بايدن: لا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين!

أعلن الرئيس الاميركي جو بايدن أن "الأسلحة الأميركية لن تستخدم لمهاجمة موسكو بعد أن سمح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا مستخدمة أسلحة زودها إياها الغرب، وذلك في أعقاب تهديد من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتسليح خصوم الحلفاء الغربيين لاستهدف مصالحهم".

واوضح بايدن لشبكة «ايه بي سي نيوز»، إن "هذه الأسلحة يُسمح باستخدامها بالقرب من الحدود عندما يتم استخدامها على الجانب الآخر من الحدود لمهاجمة أهداف محددة في أوكرانيا".

وأضاف: "لا نسمح بضربات على مسافة 200 ميل داخل روسيا ولا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين".

وأوضح بايدن أن "الأسلحة التي قدمتها الولايات المتحدة كانت مخصصة للقصف «عبر الحدود من حيث يتعرضون لقصف كثيف بالأسلحة التقليدية التي يستخدمها الروس للتوغل في أوكرانيا وقتل أوكرانيين".
بايدن: لا نسمح بضربات على موسكو أو الكرملين!

عربي و دولي

جو بايدن

الرئيس الاميركي

أميركا

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