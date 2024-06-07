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عربي و دولي

غوتيريس يحذر من "اتّساع النزاع" على الحدود بين لبنان و"إسرائيل"

2024-06-07 | 02:45
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غوتيريس يحذر من &quot;اتّساع النزاع&quot; على الحدود بين لبنان و&quot;إسرائيل&quot;
غوتيريس يحذر من "اتّساع النزاع" على الحدود بين لبنان و"إسرائيل"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى وقف الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله على طول الحدود، معربا عن قلقه من خطر نشوب "صراع أوسع نطاقا تكون له عواقب مدمرة على المنطقة".

وقال المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في بيان، إنه "مع استمرار تبادل إطلاق النار حول الخط الأزرق، فإن الأمين العام يدعو الأطراف مرة أخرى إلى وقف عاجل لإطلاق النار".
واشار الى ان "الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة بين لبنان و"إسرائيل" في العام 2000 عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان، هو خط موقت يقوم مقام الحدود بين البلدين".
وتابع دوجاريك أن غوتيريس يخشى أن "يؤدي تبادل إطلاق النار هذا إلى نزاع أوسع نطاقا تكون عواقبه وخيمة على المنطقة".
كما أبدى الأمين العام أسفه "لأننا فقدنا بالفعل مئات الأرواح، ونزح عشرات الآلاف، ودمرت منازل وسبل عيش على جانبي الخط الأزرق".
 
غوتيريس يحذر من "اتّساع النزاع" على الحدود بين لبنان و"إسرائيل"

عربي و دولي

غوتيريس

حزب الله

اسرائيل

الامم المتحدة

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