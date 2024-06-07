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حماس لا تزال تدرس المقترح.. و"إسرائيل" تتوقع الردّ السبت

2024-06-07 | 04:07
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حماس لا تزال تدرس المقترح.. و&quot;إسرائيل&quot; تتوقع الردّ السبت
حماس لا تزال تدرس المقترح.. و"إسرائيل" تتوقع الردّ السبت


قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن حركة حماس أفادت بأنها لا تزال تدرس المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "إسرائيل" تتوقع الحصول على رد من حماس بحلول يوم غد السبت.

وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إن الحركة وفصائل المقاومة ستتعامل بجدية وإيجابية مع أي اتفاق على أساس وقف شامل للعدوان، والانسحاب الكامل، وتبادل الأسرى.
وأضاف هنية أن الحركة تدير المفاوضات متسلحة بهذا الموقف الذي يمثل إرادة الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
من جهته، قال محمد الهندي، نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، إن المقاومة تريد أن ينص مقترح اتفاق التبادل على وقف إطلاق النار نهائيا في غزة، وعدم ترك الأمر لتأويل الرئيس الأميركي جو بايدن أو الوسطاء.
وأكد الهندي، في لقاء مع قناة "الجزيرة"، أن ما سماها محاولات الالتفاف على الموضوع من خلال قرار لمجلس الأمن لن تُجدي شيئا، في إشارة إلى مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن للتصويت على خطة لوقف إطلاق النار من 3 مراحل.
من جانبها، نقلت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "إسرائيل" بعثت رسالة للوسطاء، مفادها أنها تتوقع الحصول على رد من حماس بشأن اقتراح بايدن لوقف إطلاق النار بحلول يوم غد السبت.
وكانت هيئة البث ذاتها قالت إن "سفير تل أبيب لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان أبلغ نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفيلد معارضة "إسرائيل" مشروع القرار المقترح الذي قدمته أميركا لمجلس الأمن".
ويتزامن هذا الحديث مع تصاعد الخلافات داخل "إسرائيل"، حيث قالت "هيئة البث الإسرائيلية" إن "رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قد يعلن حل مجلس الحرب إذا نفذ الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس تهديده بالاستقالة".
وأضافت الهيئة أن "حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس يجتمع لمناقشة القرار، مرجحة إعلان غانتس الخروج من حكومة الطوارئ".
من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن واشنطن تواصل المحادثات مع مصر وقطر اللتين تجريان بدورهما محادثات مع الجناح السياسي لحماس بهدف التوصل لوقف لإطلاق النار في غزة.
وأضاف ميلر أن واشنطن لم تتلق بعد أي رد رسمي على المقترح المطروح على الطاولة، وأنها تود رؤية رد في أقرب وقت ممكن، معتبرا أن هذا أولوية ملحة للوصول إلى وقف إطلاق النار.
وكان الرئيس الأميركي وصف الوقت الراهن من عمر الحرب الإسرائيلية على غزة بأنه صعب للغاية، وقال إنه يجب التوصل لوقف إطلاق النار.
وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "إيه بي سي نيوز" أن "نتنياهو أعلن دعمه المقترح الذي أعلنه بنفسه من البيت الأبيض الأسبوع الماضي".
كما أكد بيان صادر عن قادة ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وأميركا دعمهم الكامل للخطة التي عرضها بايدن بشأن التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار بغزة، وطالب البيان حركة حماس وكل الأطراف بقبول الخطة بالكامل وتنفيذها دون تأخير بهدف نهائي هو وضع حد لهذه الحرب.

حماس لا تزال تدرس المقترح.. و"إسرائيل" تتوقع الردّ السبت

عربي و دولي

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