الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024

عربي و دولي

المغرب.. إعتقال عدة أشخاص بعد فاجعة "الكحول الفاسدة"

2024-06-07 | 04:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
المغرب.. إعتقال عدة أشخاص بعد فاجعة &quot;الكحول الفاسدة&quot;
المغرب.. إعتقال عدة أشخاص بعد فاجعة "الكحول الفاسدة"

كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة في المغرب تفاصيل حادثة وفاة وإصابة عشرات الأشخاص بسبب "الكحول الفاسدة".

وقال المصدر، في بلاغ، إن النيابة العامة أصدرت أوامر للشرطة القضائية المختصة التابعة للدرك الملكي بفتح تحقيق في ظروف الواقعة، مما أسفر عن تقديم ثمانية أشخاص أمام النيابة العامة.
وأظهرت نتائج التحقيق أن الضحايا تناولوا مادة كحولية سامة تُدعى "الميثانول"، مما أدى إلى وفاة بعضهم، بينما تلقى البعض الآخر العلاج وغادر المستشفى، فيما لا يزال آخرون يتلقون العلاج.
كما أسفرت نتائج البحث المنجز أيضا، يضيف البلاغ، أن بعض الأشخاص المشتبه تورطهم في هذه القضية قاموا بجلب المادة الكحولية المذكورة من محلات لإنتاج الكحول المركز وعمدوا إلى تسليمها لبعض مروجي هذه المادة المسكرة، والذين عملوا على بيعها لعدد من الأشخاص الذين كانوا بإحدى الحفلات، حيث تعرضوا مباشرة بعد تناولها لآلام مختلفة أدت إلى وفاة بعضهم.
واستنادا إلى هذه المعطيات، تقدمت النيابة العامة بملتمس بإجراء تحقيق في مواجهة الأشخاص المقدمين للاشتباه في ارتكابهم لجناية تقديم مواد مضرة بالصحة عمدا نتج عنها وفيات وعجز بدني، حيث أمر قاضي التحقيق بعد استنطاقهم ابتدائيا بإيداع سبعة منهم السجن وإخضاع الثامن لتدابير المراقبة القضائية على ذمة التحقيق.
وكانت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة أعلنت، الأربعاء، تسجيل حالات إصابات تسمم بمادة "الميثانول" في صفوف 114 شخصا.
وأضافت أن تناول هذه المادة أدى إلى تعريض هؤلاء الأشخاص لمضاعفات تسمم وخيمة، حيث تسببت في وفاة 8 أشخاص.













المغرب.. إعتقال عدة أشخاص بعد فاجعة "الكحول الفاسدة"

عربي و دولي

المغرب

كحول

الكحول الفاسدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل
حماس لا تزال تدرس المقترح.. و"إسرائيل" تتوقع الردّ السبت

اقرأ ايضا في عربي و دولي

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض
04:56

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض

أكد الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش أن تصريح رئيس البيت الأبيض جو بايدن حول مشروع اتفاق جديد من ثلاث مراحل للتسوية السلمية في قطاع غزة هو "هراء سياسي".

04:56

صحفي أمريكي يكشف تفاصيل "فضيحة" في البيت الأبيض

أكد الصحفي الأمريكي الشهير سيمور هيرش أن تصريح رئيس البيت الأبيض جو بايدن حول مشروع اتفاق جديد من ثلاث مراحل للتسوية السلمية في قطاع غزة هو "هراء سياسي".

رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل
04:28

رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل

من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تموز المقبل، وفقا لما أعلنه زعيما الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ أمس الخميس.

04:28

رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل

من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تموز المقبل، وفقا لما أعلنه زعيما الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ أمس الخميس.

حماس لا تزال تدرس المقترح.. و"إسرائيل" تتوقع الردّ السبت
04:07

حماس لا تزال تدرس المقترح.. و"إسرائيل" تتوقع الردّ السبت


قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن حركة حماس أفادت بأنها لا تزال تدرس المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "إسرائيل" تتوقع الحصول على رد من حماس بحلول يوم غد السبت.

04:07

حماس لا تزال تدرس المقترح.. و"إسرائيل" تتوقع الردّ السبت


قال المتحدث باسم الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن حركة حماس أفادت بأنها لا تزال تدرس المقترح الأميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، في حين ذكرت "هيئة البث الإسرائيلية" أن "إسرائيل" تتوقع الحصول على رد من حماس بحلول يوم غد السبت.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024