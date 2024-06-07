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عربي و دولي

رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل

2024-06-07 | 04:28
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رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل
رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل

من المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطابا أمام الكونغرس الأميركي بمجلسيه في 24 تموز المقبل، وفقا لما أعلنه زعيما الحزب الجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ أمس الخميس.

وأوضح رئيس مجلس النواب مايك جونسون وزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، في بيان، أن زيارة نتنياهو ترمز إلى العلاقة الدائمة بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وستمنحه الفرصة لمشاركة رؤية حكومته في الدفاع عن الديمقراطية، ومكافحة الإرهاب، وإرساء سلام عادل ودائم في المنطقة، حسب قوله.
وتأتي زيارة نتنياهو إلى الولايات المتحدة وسط ضغوط متزايدة على "إسرائيل"، للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس ينهي العدوان الإسرائيلي على قطاع غرة، والتي تسببت في عزلة دبلوماسية متزايدة لـ "إسرائيل"، بسبب ارتفاع حصيلة الضحايا في القطاع.
وكانت وسائل إعلام أميركية قد ذكرت أن نتنياهو سيلبي دعوة قادة الكونغرس لإلقاء خطاب أمام جلسة مشتركة لمجلسي النواب والشيوخ في 13 حزيران، لكن مكتب رئيس الوزراء نفى صحة هذه المعلومة.
وأكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن موعد خطاب نتنياهو أمام الكونغرس لم يتم تحديده بشكل نهائي، لكنه حتما لن يكون في 13 حزيران لتعارض هذا التاريخ مع عطلة يهودية.
ويتعرض نتنياهو لانتقادات شديدة بسبب ارتفاع أعداد الشهداء المدنيين في الحرب الجارية على غزة، مما أدى إلى تصاعد التوتر مع إدارة الرئيس جو بايدن.

رغم الخلاف مع واشنطن.. نتنياهو يلقي خطاباً أمام الكونغرس في 24 تموز المقبل

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

الكونغرس

واشنطن

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