البطالة في غزة تصل إلى 80% مع إستمرار الحرب

قالت منظمة العمل الدولية، الجمعة، إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 80 بالمئة منذ اندلاع الحرب، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة.