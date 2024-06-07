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عربي و دولي

البطالة في غزة تصل إلى 80% مع إستمرار الحرب

2024-06-07 | 04:36
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البطالة في غزة تصل إلى 80% مع إستمرار الحرب
البطالة في غزة تصل إلى 80% مع إستمرار الحرب

قالت منظمة العمل الدولية، الجمعة، إن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى ما يقرب من 80 بالمئة منذ اندلاع الحرب، مما يرفع متوسط البطالة في أنحاء الأراضي الفلسطينية إلى أكثر من 50 بالمئة.

وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في تقييمها الرابع لتأثير الحرب على التوظيف إن معدل البطالة وصل إلى 79.1 بالمئة في قطاع غزة وإلى حوالي 32 بالمئة في الضفة الغربية، ليصل المعدل الإجمالي إلى 50.8 بالمئة.
وقالت ربا جرادات، المديرة الإقليمية للدول العربية بالمنظمة "هذا يستثني الفلسطينيين الذين فقدوا الأمل في العثور على وظيفة".
 
البطالة في غزة تصل إلى 80% مع إستمرار الحرب

عربي و دولي

منظمة العمل الدولية

قطاع غزة

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