الأمم المتحدة تعتزم إدراج "إسرائيل" في قائمة العار

قالت وسائل إعلام "إسرائيلية" إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أبلغ مسؤولين "إسرائيليين" بأن المنظمة تعتزم تصنيف "إسرائيل" ضمن القائمة السوداء للدول التي تقتل الأطفال، وإدراجها ضمن ما يعرف بقائمة العار.

وإذا رأى القرار الأممي النور رسمياً، فإنه يصبح ساري المفعول لمدة 4 سنوات، وهو ما يُثير قلقاً كبيراً لدى تل أبيب، بالنظر لتداعياته العملية، وعلى رأسها إضرار مرجح بإمدادات الأسلحة إلى "إسرائيل".

كما أن الخطوة تأتي في سياق سلسلة من القرارات الدولية ضد "إسرائيل".

"القناة 13 الإسرائيلية"، نقلت عن مسؤول "إسرائيلي" قوله إن "تل أبيب تبذل جهودا لمنع صدور القرار، المرتقب هذا الأسبوع"، لكن فرص نجاح تلك الجهود تبدو ضئيلة بحسب المسؤول "الإسرائيلي".

