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عربي و دولي

بايدن: نتنياهو "يستمع إليّ" بشأن عملية رفح

2024-06-07 | 07:06
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بايدن: نتنياهو &quot;يستمع إليّ&quot; بشأن عملية رفح
بايدن: نتنياهو "يستمع إليّ" بشأن عملية رفح

أشار الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تراجع حدة التوترات بينه وبين رئيس الوزراء "الإسرائيلي" بنيامين نتنياهو، بينما يستعد الأخير للتوجه إلى واشنطن شهر تموز المقبل.

وفي مقابلة مع قناة "إيه بي سي"، سُئل بايدن عما إذا كان نتنياهو يستمع إليه فيما يتعلق بالعملية العسكرية للجيش "الإسرائيلي" في رفح، فكان جوابه: "أعتقد أنه يستمع إلي".
وأضاف: "كانوا (جنود الجيش الإسرائيلي) سيذهبون إلى رفح لغزوها بأكملها، ويدخلون المدينة ويتحركون بكامل قوتهم. لكنهم لم يفعلوا ذلك".
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت "إسرائيل" من القيام بعملية عسكرية كبيرة في رفح على غرار ما حدث في شمال غزة في بداية الحرب، وحثت على القيام بعملية عسكرية محددة الهدف بدلا من ذلك.
وقالت صحيفة "جيروسالم بوست" إن "حديث بايدن يمثل المرة الثانية خلال أسبوع، التي يتجنب فيها الحديث عن نتنياهو بشكل سلبي".
وفيما يتعلق بمقترح الهدنة في غزة، قال بايدن في مقابلته إن "إسرائيل" وافقت على اتفاق من 3 مراحل يتضمن إطارا للإفراج عن الرهائن المتبقين في القطاع.
وتابع: "ما فعلوه (الإسرائيليون) هو أنهم وافقوا على اتفاق مهم"، مضيفا أن "الاتفاق حظي بدعم مصر والسعودية والعالم العربي كله تقريبا".
وأضاف: "سنرى، هذا وقت صعب للغاية".
بايدن: نتنياهو "يستمع إليّ" بشأن عملية رفح

عربي و دولي

جو بايدن

رفح

بنيامين نتنياهو

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