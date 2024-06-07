غانتس يلوح بإستخدام القوة شمالاً.. وليبرمان: الحكومة مستمرة في الخنوع لحزب الله

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس قوله إن "إسرائيل لن تتوانى عن استخدام القوة إذا لم ينجح الحل السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال".