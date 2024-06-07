غانتس يلوح بإستخدام القوة شمالاً.. وليبرمان: الحكومة مستمرة في الخنوع لحزب الله
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس قوله إن "إسرائيل لن تتوانى عن استخدام القوة إذا لم ينجح الحل السياسي في إزالة التهديد لبلدات الشمال".
في السياق، قال زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان إنه "بعد 8 أشهر من الحرب حصلنا على العار الكامل بدلا من النصر الكامل".
وأضاف ليبرمان: "حكومة إسرائيل أضاعت منطقة الشمال وهي مستمرة في الخنوع لحزب الله الذي يفعل كل ما يريده.. بعد 8 أشهر من الحرب لم تنجح حكومة إسرائيل في إزالة حماس ولا بإعادة الأسرى من غزة".