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عربي و دولي

الأمم المتحدة تدرج حماس والجهاد على "قائمة العار"

2024-06-07 | 14:47
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الأمم المتحدة تدرج حماس والجهاد على &quot;قائمة العار&quot;
الأمم المتحدة تدرج حماس والجهاد على "قائمة العار"

أعلن العدو الإسرائيلي، الجمعة، أنها أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، مبدي "صدمته واشمئزازه" من هذا القرار الذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ رسميا بحلول نهاية حزيران الجاري.

وأفاد مصدر دبلوماسي لـ وكالة فرانس برس، الجمعة، أنّ الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش أدرج أيضا حركتي حماس والجهاد الإسلامي على "قائمة العار" الأممية المتعلّقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات والتي ستُنشر رسمياً في 18 حزيران الجاري

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