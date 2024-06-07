الأمم المتحدة تدرج حماس والجهاد على "قائمة العار"

أعلن العدو الإسرائيلي، الجمعة، أنها أُخطرت بقرار الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إدراجها على "قائمة العار" الأممية المتعلقة بعدم احترام حقوق الأطفال في النزاعات، مبدي "صدمته واشمئزازه" من هذا القرار الذي يفترض أن يدخل حيّز التنفيذ رسميا بحلول نهاية حزيران الجاري.



