يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجرت في قضاء الناصرة بالشمال

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان قضية الحرب في غزة ومقترح وقف إطلاق النار. كما ما زلنا في انتظار الرد الرسمي من حركة حماس على مقترح بايدن الأخير.