يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي اعترف بفشله في اعتراض مسيرة أطلقت من لبنان وانفجرت في قضاء الناصرة بالشمال

أكدت الأمم المتحدة، الجمعة، أن 11 من موظفيها محتجزون لدى جماعة الحوثيين في اليمن وطالبت بالإفراج غير المشروط عنهم.
يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط للدفع قدما باقتراح لوقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة.
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، مساء اليوم، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيناقشان قضية الحرب في غزة ومقترح وقف إطلاق النار. كما ما زلنا في انتظار الرد الرسمي من حركة حماس على مقترح بايدن الأخير.