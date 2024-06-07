بلينكن إلى تل أبيب مجدداً في هذا التوقيت لوقف النار بغزة!

وهذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، وستشمل تل أبيب ومصر وقطر والأردن بين 10 و12 حزيران، بحسب المصدر نفسه.

وتأتي الجولة في الوقت الذي تحاول واشنطن الضغط على "إسرائيل" وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.