بلينكن إلى تل أبيب مجدداً في هذا التوقيت لوقف النار بغزة!
يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأسبوع المقبل إلى الشرق الأوسط للدفع قدما باقتراح لوقف إطلاق النار بين العدو الإسرائيلي وحركة حماس، وفق ما أعلنت الخارجية الأميركية، الجمعة.
وهذه الجولة هي الثامنة لبلينكن في المنطقة منذ بدء النزاع في السابع من أكتوبر، وستشمل تل أبيب ومصر وقطر والأردن بين 10 و12 حزيران، بحسب المصدر نفسه.
وتأتي الجولة في الوقت الذي تحاول واشنطن الضغط على "إسرائيل" وحماس للقبول باقتراح لوقف إطلاق النار أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن الأسبوع الماضي.