مساع مكثفة للدفع بصفقة الأسرى.. وواشنطن تنتظر ردّ حماس

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين مساء الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان ملف الصفقة خلال اجتماع اليوم السبت.من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ الاثنين المقبل جولة تشمل "إسرائيل" والأردن ومصر وقطر.وقالت الوزارة إن "بلينكن سيناقش خلال جولته ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن"، موضحة أنه "سيؤكد خلال جولته على أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة"، وأنه "سيواصل التأكيد خلال جولته على ضرورة منع مزيد من التصعيد في النزاع".وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيؤكد أن "وقفا لإطلاق النار من شأنه تهيئة الظروف لمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب وتعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل".