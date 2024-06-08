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عربي و دولي

مساع مكثفة للدفع بصفقة الأسرى.. وواشنطن تنتظر ردّ حماس

2024-06-08 | 01:39
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مساع مكثفة للدفع بصفقة الأسرى.. وواشنطن تنتظر ردّ حماس
مساع مكثفة للدفع بصفقة الأسرى.. وواشنطن تنتظر ردّ حماس

قال البيت الأبيض إنه لا يزال في انتظار تلقي رد رسمي من حركة حماس على أحدث مقترحات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفي حين يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى المنطقة الاثنين للدفع قدما بالصفقة، يجري وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت مشاورات مع رئيس الموساد وقيادات عسكرية وأمنية بشأن الصفقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين مساء الجمعة إن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيبحثان ملف الصفقة خلال اجتماع اليوم السبت.
من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ الاثنين المقبل جولة تشمل "إسرائيل" والأردن ومصر وقطر.
وقالت الوزارة إن "بلينكن سيناقش خلال جولته ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن"، موضحة أنه "سيؤكد خلال جولته على أهمية قبول حماس للاقتراح المطروح على الطاولة"، وأنه "سيواصل التأكيد خلال جولته على ضرورة منع مزيد من التصعيد في النزاع".
وأشارت الخارجية الأميركية إلى أن بلينكن سيؤكد أن "وقفا لإطلاق النار من شأنه تهيئة الظروف لمزيد من التكامل بين إسرائيل وجيرانها العرب وتعزيز أمن إسرائيل على المدى الطويل".
 
مساع مكثفة للدفع بصفقة الأسرى.. وواشنطن تنتظر ردّ حماس

عربي و دولي

البيت الأبيض

حماس

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