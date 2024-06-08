"أكسيوس": توقعات بإنسحاب حزب غانتس اليوم

نقل موقع "أكسيوس" عن مصادر سياسية قولها إنه "من المتوقع أن يعلن الوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس في خطاب يلقيه اليوم السبت انسحاب حزبه من حكومة الطوارئ التي تم تشكيلها بعد طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول الماضي، وذلك في ظل تصاعد الخلاف الإسرائيلي بشأن إدارة الحرب على قطاع غزة".