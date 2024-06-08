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عربي و دولي

إستنفار أمني في واشنطن.. ما السبب؟

2024-06-08 | 01:56
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إستنفار أمني في واشنطن.. ما السبب؟
إستنفار أمني في واشنطن.. ما السبب؟

طوقت السلطات الأميركية بالعاصمة واشنطن مجمع المباني الذي يضم البيت الأبيض استعدادا للمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين المقررة اليوم السبت.

وقال متحدث باسم جهاز الخدمة السرية الأميركي "استعدادا للأحداث التي ستقام في مطلع الأسبوع في واشنطن العاصمة، والتي من المحتمل أن تتجمع فيها حشود كبيرة، تم اتخاذ إجراءات إضافية للسلامة العامة بالقرب من مجمع البيت الأبيض".
وذكر الرئيس الأميركي جو بايدن والبيت الأبيض في وقت سابق أنهما يدعمان الاحتجاجات السلمية، ولكن ليس "الفوضى" والعنف.
ومن المتوقع أن يتجمع الآلاف في المظاهرات التي تنظمها مجموعات مؤيدة للفلسطينيين خارج البيت الأبيض للمطالبة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والإنهاء الفوري للحصار على القطاع والإفراج عن جميع السجناء الفلسطينيين وإنهاء الاحتلال.
إستنفار أمني في واشنطن.. ما السبب؟

عربي و دولي

واشنطن

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فلسطين

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رجل يعتدي على رئيسة وزراء الدنمارك في الشارع.. ومكتبها يوضح التفاصيل
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