رجل يعتدي على رئيسة وزراء الدنمارك في الشارع.. ومكتبها يوضح التفاصيل

قال مكتب رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن، لشبكة "CNN"، إن رجلا اعتدى عليها في أحد شوارع كوبنهاغن، الجمعة.





وأضاف المكتب، في بيان: "تعرضت رئيسة الوزراء للضرب على يد رجل مساء الجمعة في ساحة كولتورفيت العامة، وتم اعتقال الرجل بعد ذلك".

وأضاف البيان أن "رئيسة الوزراء صدمت بالحادث، وليس لدى المكتب أي تعليقات أخرى".

وكانت الإذاعة العامة الدنماركية أعلنت أن فريدريكسن تعرضت لاعتداء على يد رجل تم القبض عليه.

ودعا وزير البيئة الدنماركي ماغنوس هيونيكي إلى "الوحدة الوطنية"، قائلا، عبر منصة "إكس"، إن الجميع يتحملون مسؤولية رعاية بعضهم البعض بغض النظر عن "الخلافات السياسية والحملات الانتخابية".

وتابع: "لا ينبغي أن يحدث شيء مثل هذا في بلدنا الجميل والآمن والحر هذا أمر قبيح وغير مقبول دعونا نظهر أن الدنمارك أفضل بكثير".

وأعرب السياسيون الأوروبيون عن صدمتهم في أعقاب الهجوم.

وقالت رئيسة وزراء لاتفيا، إيفيكا سيلينا، عبر منصة "إكس": "أشعر بصدمة عميقة بسبب الهجوم الفظيع على زميلتي وصديقتي رئيسة وزراء الدنمارك".

وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الهجوم ووصفته بأنه "عمل حقير يتعارض مع كل ما نؤمن به ونناضل من أجله في أوروبا"، وتمنت لرئيسة الوزراء القوة والشجاعة، قائلة إن لديها الكثير من الاثنين.

وتشغل فريدريكسن، زعيمة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي يمثل يسار الوسط في الدنمارك، منصب رئيس الوزراء منذ عام 2019.

ويأتي الهجوم عليها بعد أسابيع من إطلاق النار على رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو وإصابته في أول محاولة اغتيال كبرى لزعيم سياسي أوروبي منذ أكثر من 20 عاما.

وقال محللون سياسيون ومشرعون في ذلك الوقت إن ذلك كشف عن مناخ سياسي محموم واستقطابي بشكل متزايد في سلوفاكيا وفي جميع أنحاء أوروبا.

