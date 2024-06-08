مستشفيات غزة تستغيث.. وتصعيد "إسرائيلي" وسط القطاع

وأفاد مراسل قناة "الجزيرة" بأن "طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات عنيفة بمحيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، مما أدى لسقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى".وقالت وزارة الصحة بغزة، إن "مستشفى شهداء الأقصى يواجه صعوبة بالتعامل مع أعداد المصابين إثر التصعيد الإسرائيلي وسط القطاع".وأكد مراسل "الجزيرة" أن الاحتلال يشن قصفا جويا وبريا وبحريا مكثفا على المنطقة الوسطى في قطاع غزة، حيث استهدفت الغارات مخيم المغازي وشارع صلاح الدين ودير البلح.وتحديث المراسل عن وصول شهداء وعدد كبير من المصابين إلى مستشفى شهداء الأقصى جراء القصف على النصيرات ودير البلح وشارع صلاح الدين وسط القطاع.