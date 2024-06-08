إعلام إسرائيلي: غانتس يؤجل مؤتمرا صحفيا له الليلة كان متوقعا أن يعلن فيه استقالته

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن، السبت بإعادة المحتجزين الإسرائيليين، وأكد مواصلة العمل لعودة الجميع ووقف إطلاق النار في غزة.
أكدت حركة حماس، السبت، أن إعلان جيش الاحتلال عن تخليص عدد من أسراه في غزة بعد أكثر من ثمانية أشهر من العدوان، الذي شمل استخدام كل الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية، وارتكاب جرائم متعددة، لن يغير من فشله الاستراتيجي في القطاع.
قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، إن "إسرائيل لا تستسلم للإرهاب وإنها تعمل "بإبداع وشجاعة" لإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة". وفق تعبيره