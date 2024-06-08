إعلام إسرائيلي: غانتس يؤجل مؤتمرا صحفيا له الليلة كان متوقعا أن يعلن فيه استقالته

أكدت حركة حماس، السبت، أن إعلان جيش الاحتلال عن تخليص عدد من أسراه في غزة بعد أكثر من ثمانية أشهر من العدوان، الذي شمل استخدام كل الوسائل العسكرية والأمنية والتكنولوجية، وارتكاب جرائم متعددة، لن يغير من فشله الاستراتيجي في القطاع.



